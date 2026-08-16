SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - La Rama Argentina de la International Law Association participa con profundo pesar el fallecimiento de su lustre presidente y ruega una oración en su memoria.

✝ CONESA, Eduardo. - Marcos Roca Antequera lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en su dolor.

✝ CONESA, Eduardo. - Teresa y Manuel José Paz despiden a su querido amigo Eduardo y acompañan con todo cariño a Alicia y familia.

✝ CONESA, Eduardo. - Vanesa Rodriguez y familia acompañan con profundo pesar a Alicia Mariana Perugini en este momento de profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria.

✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - Ricardo Balestra, hijos y nietos despiden con profunda tristeza al amigo de tantos años.

✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - Alejandro Garcés y señora despiden con mucha tristeza al gran maestro y amigo.

✝ CONESA, Eduardo R., Dr., q.e.p.d., falleció el 13-8-2026. - El Instituto Silvio Gesell despide con gran dolor a su destacado miembro y principal referente contemporáneo de la Escuela Económica del Río de la Plata. Participan su fallecimiento Carlos Louge, Juan Francisco Ramos Mejía, Gonzalo Roca, Luis Querol, Patricia Rojo y Ademar García, comparten con su esposa Alicia Perugini, hijas y nietos el dolor de su partida y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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