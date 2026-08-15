Murió Daniela Largo, la mujer rescatada tras pasar 36 horas atrapada en los escombros por el terremoto en Colombia

Daniela Largo Sánchez, quien fue rescatada tras permanecer 36 horas bajo los escombros después del terremoto en Colombia, murió debido a complicaciones médicas.

La mujer colombiana de 32 años falleció el viernes 14 de agosto a las 11:00 de la noche hora local, informó su padre, Julio César Largo.

“Daniela murió a causa de una infección en una de las heridas que sufrió, específicamente en uno de sus brazos”, reportó el canal Noticias Caracol luego de entrevistar al padre de Daniela.

El hombre aseguró que su hija había sufrido un paro cardiorrespiratorio, que fue atendido con reanimación durante aproximadamente 17 minutos.

El brazo, que había quedado atrapado tras el colapso de la estructura, dificultó las labores de rescate. Una vez que fue liberada, estuvo cuatro días internada en una unidad de cuidados intensivos.

Daniela había quedado atrapada bajo las ruinas de un edificio en el centro de Pereira, una ciudad ubicada a unos 300 kilómetros al oeste de Bogotá.

Su familia se mantuvo en los alrededores de la estructura donde había quedado sepultada, hasta que finalmente los equipos de rescate lograron sacarla con vida después de un operativo que se prolongó más de siete horas.

Su rescate se convirtió en un símbolo de esperanza para los familiares de las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto.

Daniela Largo tenía un brazo aprisionado Reuters

La celebración de un rescate

El rescate de Daniela alimentó la expectativa de que otros sobrevivientes de la tragedia fueran hallados.

Largo estaba dentro de un hotel ubicado en el centro de Pereira, en el corazón del llamado Eje Cafetero, uno de los sectores más afectados por el movimiento telúrico al que llegaron rápidamente equipos de rescate, según reportó la prensa local.

“Estoy feliz porque la habíamos buscado tanto (...) y en el momento que estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos la llamada”, declaró Sandra Milena Pérez, madre de Daniela, cuando supo que había sido liberada.

La noticia fue confirmada incluso por el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, y por el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Un vecino, que también participaba en las labores de búsqueda, escuchó a alguien “pidiendo ayuda”, reseñó la agencia AFP.

“Le agradezco de todo corazón porque gracias a él (al vecino) hoy estamos felices (...), porque en la casa la está esperando un hijo de 12 años”, añadió la madre de Daniela.

La operación de rescate de Largo demoró más de siete horas, aseguró el ministro del Interior de Colombia David SALAZAR / AFP via Getty Images

Un rescate complejo

Las labores para dar con la mujer fueron complejas. Los bomberos introdujeron cámaras en el lugar, aunque el acceso era complicado debido a una reja con una puerta corrediza de gran extensión, por lo que tuvieron que utilizar un equipo neumático para abrir dos túneles, relató el rescatista a los medios locales.

Mientras decenas de hombres y mujeres removían escombros, otros abrieron un orificio en la parte superior, atravesando cuatro placas de concreto situadas sobre ella para poder suministrarle oxígeno mediante una máscara.

Paralelamente, excavaron un túnel por la parte inferior, por donde finalmente lograron extraerla, reportó Caracol.

“¡Daniela, cierre los ojos!”, le gritaban los rescatistas, protegidos con cascos y chalecos reflectantes, mientras jalaban las cuerdas de la camilla en la que la habían colocado para sacarla a la superficie.

De la Espriella prometió enviar los recursos necesarios para encontrar con vida a los más de 40 desaparecidos que hay en Pereira Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

“Una guerrera”

Los equipos de emergencia temían que la condición de Largo fuera delicada.

“Al principio teníamos una versión de que tenía síndrome de aplastamiento en un brazo, pero cuando los rescatistas lograron acceder hasta ella, simplemente realizaron cortes en una puerta que la mantenía atrapada y pudo ser liberada con éxito, que es lo más importante en medio de toda esta tragedia”, explicó Alejandro Rabel, miembro del Cuerpo de Bomberos de Pereira, al diario El Espectador.

El rescatista destacó el temple mostrado por la mujer. “Una guerrera. Siempre estuvo muy consciente y colaboró con las labores de rescate; aunque estaba muy temerosa por la inestabilidad de los escombros, se mantuvo fuerte y con la convicción de que iba a salir con vida”, aseguró.

La ciudad de Pereira fue una de las más golpeadas por el terremoto, de acuerdo con los reportes de las autoridades y los medios colombianos Alexis Munera/Anadolu via Getty Images

La preocupación de la mujer estaba justificada, al menos según el relato de otra participante en la operación.

“Comenzamos a abrir espacio y se hicieron apuntalamientos en la parte interior porque había una especie de túnel, donde tuvimos que sacarla entre placa y placa”, explicó a la prensa local Johana Mejía, quien estuvo junto a Largo durante todo el proceso.

En horas de la noche y entre vítores y aplausos, la mujer fue conducida a una ambulancia que la trasladó al hospital de la ciudad.