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CONTE-GRAND, Andrea,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CONTE-GRAND, Andrea, q.e.p.d., 5-7-2026. - Letizia Fratini, Betina Ungar, Cris Navarro, Elena Iglesias Molli, Roberto Caparra, Coca Oderigo y Silvana Rocca despedimos con inmenso dolor a nuestra queridísima Andrea y abrazamos con todo nuestro cariño a Dani, Julia, Juan y León en este momento de profundo dolor. Amiga del alma, ya estás en paz. Te extrañaremos siempre.

Avisos fúnebres
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