La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas para imprimir billetes de Nigeria

La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas. En los enormes edificios ubicados en Retiro y en la planta que alguna vez fue Ciccone Calcográfica, estatizada como uno de los salvamentos del exvicepresidente Amado Boudou, se sentirán a pleno las máquinas impresoras.

Pero que no se alerte el presidente Javier Milei con ese sonido de emisión que tanto lo perturba: por al menos un año y medio, las máquinas de la imprenta producirán billetes nigerianos. No serán pesos argentinos, sino nairas.

En estos días, la Casa de Moneda, vapuleada por el discurso libertario y reestructurada por su administración, firmó un contrato para producir 700 millones de billetes de moneda de curso legal de Nigeria. “Será un trabajo que mantendrá las máquinas encendidas por un año y medio, o quizás, dos”, dijo una fuente oficial que participó de las negociaciones.

Los nuevos billetes de Nigeria que imprimirá la Casa de la Moneda

La nueva producción de la Casa de Moneda trae consigo una paradoja: mientras el Banco Central importa billetes, la imprenta de moneda argentina exporta a Nigeria. Cuando el tiempo pase, bien podría mirarse la balanza comercial de billetes, a ver qué tal se ha movido durante esta nueva etapa.

La historia empezó hace meses, cuando la capacidad instalada ociosa de la imprenta empezó a ser conversación en el mundo de los impresores monetarios del planeta. Entonces, hubo un par de llamados y una visita de funcionarios de De La Rue, la empresa privada que imprime los billetes del Banco de Inglaterra y que tiene un contrato con el banco central de ese país hasta 2028.

Luego vinieron dos técnicos ingleses y empezó la negociación. “Se firmó un contrato de fasón, por alrededor de 700 millones de billetes”, confirmó la fuente oficial. Se denomina contratación por fasón a un acuerdo en el que una empresa contrata a un tercero para que produzca o industrialice sus productos. Uno de ellos, el mandante, entrega la materia prima, el diseño y las especificaciones, mientras que el tallerista, en el caso de la Casa de Moneda, provee la mano de obra, las instalaciones y la maquinaria.

Los nuevos billetes de Nigeria que imprimirá la Casa de la Moneda

El negocio tiene como origen la relación entre el Banco Central de Nigeria (CBN) y De La Rue, que entregó a la empresa inglesa la producción de billetes nigerianos. De hecho, el reemplazo de la moneda del país africano provocó una enorme crisis política entre 2022 y 2023.

En octubre de 2022, el entonces gobernador del CBN, Godwin Emefiele (con el respaldo del presidente saliente Muhammadu Buhari), anunció el rediseño de los billetes de mayor denominación: 200, 500 y 1000 nairas. Aquel plan fijó un cronograma asfixiante, ya que los billetes viejos dejarían de tener valor legal el 31 de enero de 2023.

Sin embargo, la imprenta nacional no tenía la capacidad logística ni los insumos para imprimir suficientes billetes nuevos en el plazo estipulado y esa situación generó un caos en el país. Los ciudadanos corrieron a los bancos a depositar los billetes viejos, pero no estaban los nuevos para llevarse como canje. Los cajeros automáticos se vaciaron por varios días y, en un país donde la gran mayoría de la población usa efectivo para comprar comida, transporte y medicamentos, el comercio se congeló. En paralelo, se registraron protestas violentas, ataques e incendios a sucursales bancarias, además de varios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los nuevos billetes de Nigeria que imprimirá la Casa de la Moneda

El plazo de canje se amplió a diciembre de 2023, pero, ante el temor de que cuando se termine el plazo los billetes viejos vuelvan a perder valor y se repita la crisis, la Corte Suprema dictaminó de forma definitiva que los billetes viejos mantienen su validez legal por tiempo indefinido.

Así las cosas, los contratos de abastecimiento de billetes volvieron a la normalidad y el recambio se empezó a realizar de manera más orgánica y programada. Hace poco más de dos meses, De La Rue, que siempre fue una empresa privada y cotizaba en la Bolsa de Londres, fue comprada por Atlas, un fondo privado de Estados Unidos. Posteriormente, dejó de cotizar en Londres.

Inmediatamente, la nueva gestión reenfocó el negocio. Así las cosas, apareció la Casa de Moneda y sus máquinas apagadas. La firma americana, entonces, entregó la producción de parte de los compromisos que tiene con Nigeria a la firma que tiene su sede en el barrio de Retiro. Se firmó el contrato y volverán a prenderse las máquinas.

Idas y vueltas con la “fábrica de billetes”

Los desencuentros entre el gobierno libertario y la Casa de Moneda se remontan a 2024, cuando el BCRA, que preside Santiago Bausili, licitó la impresión de 540 millones de billetes de $20.000 sin invitar a la Casa de Moneda como oferente, por decisión de su directorio. En octubre de ese año, la entidad monetaria notificó la rescisión parcial de los contratos de producción de billetes. Un mes después, se detuvo la producción.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, en abril pasado, ExpoEFI Pilar Camacho

Los proveedores, entonces, pasaron a ser China Banknote Printing and Minting y Crane Currency Malta, que se repartieron la impresión de $10.000 y $20.000. El 1° de julio de 2025, y ya con la empresa intervenida, hubo un informe mediante el que se dio cuenta de que los contratos rescindidos representaban más del 90% de los ingresos de la sociedad a diciembre de 2023.

Desde entonces, hay contratos menores para que el BCRA ocupe un espacio en la planta, a modo de depósito. Por estos días, además, el BCRA convocó a la licitación 3/26. Se trata de imprimir 400 millones de billetes de $20.000 para poner en circulación entre abril y septiembre de 2027. Por ahora, no se conoce el ganador. Mientras tanto, la Casa de Moneda se ocupará de imprimir moneda de Nigeria.