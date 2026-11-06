SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COOK, Eileen, 4-11-2026. - Su hermana Inés Cook de Demarchi junto a sus hijos y nietos despiden a Eileen y acompañan con mucho cariño a sus hijos Mauro, Mili, Agustín y Débora y nietos. Con amor rezamos por toda la familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa