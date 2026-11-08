SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COOK, Eileen, 4-11-2026. - Su hermana Maureen Cook de Llambías y Juan Llambías, hijos y nietos la despiden y acompañan a sus hijos Mauro, Mili, Agustín y Débora con mucho cariño y piden una oración en su memoria.

✝ COOK, Eileen q.e.p.d. - Su hermana Isabel Cook y Carlos Cavanagh, sus hijos, hijos políticos y nietos la despedimos con dolor y acompañamos a Mauro, Milagros, Agustín, Débora y a toda la familia.

✝ COOK, Eileen. - Adriana Maguire despide a su querida amiga y acompaña con mucho cariño a sus hijos Mauro, Mili, Agustín y Débora.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa