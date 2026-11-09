SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COOK, Eileen. - Su hermano Horacio Cook y María Perusset junto a sus sobrinos Lucas y Clara despiden a su querida Eileen y acompañan con cariño a Mauro, Mili, Agustín y Débora en este doloroso momento.

✝ COOK, Eileen, q.e.p.d. - Su primo hermano Jacinto Peralta Ramos y Dolores Freixas la despiden con tristeza y oraciones, acompañando a sus hijos, hermanos y a toda su familia con el cariño de los recuerdos compartidos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa