COPELLO, Gloria,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COPELLO, Gloria, q.e.p.d. - Sus hermanos Juancho e Isabel, Gerardo y María y Mónica y Juan Carlos; hijos y nietos la despiden con todo cariño y ruegan una oración en su memoria.
✝ COPELLO, Gloria, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens te despide con infinita tristeza y abraza con el cariño de toda una vida a Juancho, Gerardo, Mónica y a sus hijos, nietos y familias.
✝ COPELLO, Gloria. - María Inés y Fernando Noetinger, hijos y nietos despiden a Gloria y abrazan a sus hijos y a sus hermanos Juancho, Mónica y Gerardo.
✝ COPELLO , Gloria, q.e.p.d. - Juan Carlos Mendizabal, Susana María Mendizabal y Clara Pereda Mendizabal despiden a Gloria con mucha tristeza.
✝ COPELLO, Gloria, q.e.p.d. - Gonzalo Bosch Quesada y Mónica White de Bosch Quesada despiden con mucha tristeza a Gloria y acompañan a sus hijos en este momento de tanto dolor.
Aviso publicado en la edición impresa