Asignación Universal: de cuánto es la AUH en junio de 2026 con el aumento confirmado

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en junio una actualización del 2,58%, en línea con el último índice inflacionario.

Las prestaciones de Anses se ajustan en un 2,58%

En junio se aplica una suba del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. De esta manera, las AUH del sexto mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.

De cuánto es la AUH en junio 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en junio, con la actualización del 2,58%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $115.944,04 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $377.530,06 Asignación por Embarazo $115.944,04

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

A quiénes les corresponde el cobro de la AUH de junio

Esta asignación está dirigida al los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

El monto de junio para la AUH

Pasos para presentar la Libreta AUH