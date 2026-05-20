River vs. Bragantino, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Después de casi tres meses, Franco Armani volverá a ser titular en River y será, además, el capitán. El arquero reemplazará a Santiago Beltrán, que está suspendido luego de haber sido expulsado en la fecha pasada ante Carabobo, en Venezuela. La última vez que jugó fue el 22 de febrero pasado, ante Vélez, por el Torneo Apertura, cuando fue reemplazado en el entretiempo por una molestia. Luego, se sometió a un tratamiento por una tendinitis aquílea, lo que prolongó su ausencia durante varias semanas en las que el joven reemplazo se consolidó en el puesto.