River vs. Bragantino, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana
Se enfrentan en el estadio Monumental por la quinta fecha del grupo H
Sin riesgo para los arqueros
Sin acciones de riesgo para los arqueros todavía, más allá de algunos intentos que se frustraron al llegar a las áreas. Bragantino apuesta al juego asociado. A River le falta la presión que reclama Coudet junto a la línea lateral.
Bragantino empuja en el inicio
Llegó dos veces Bragantino en el comienzo. Primero, con una jugada preparada muy mal resuelta en un tiro libre por izquierda. Y enseguida, con un ataque veloz por ese mismo sector en el que la pelota salió antes de que pudiera lanzarse el centro. Se juega mayormente en el campo de River en el inicio.
¡Se juega!
Partido en marcha. River y Bragantino ya juegan por la Copa Sudamericana en el Monumental, mientras el público del millonario pide en sus canticos “ganar el domingo” la final del Torneo Apertura ante Belgrano, de Córdoba. Antes de que mueva Galoppo, Armani se llevó los aplausos mientras llegaba a su posición en el arco local.
¡A la cancha!
Los equipos emergen del túnel en el Monumental y ya caminan por el campo de juego. River y Bragantino serán rivales en minutos por la Copa Sudamericana.
Finalizan los ejercicios preliminares
Instantes finales del calentamiento en el Monumental. En minutos, tras pasar por los vestuarios, los futbolistas volverán a la cancha ya para el partido. Se viene River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana.
El análisis de Coudet
“Vamos a tratar de hacer un gran partido. Es un rival de cuidado, con mucha gente joven y muy buena técnicamente”, comentó el DT Coudet en el análisis previo al partido de River ante Bragantino.
“ES UN RIVAL DE CUIDADO”— DSPORTS (@DSports) May 21, 2026
🎙️ Chacho Coudet habló en la previa del partido EN EXCLUSIVA por #DSPORTS de River contra Bragantino por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/anf7tWVVmH
Los 11 de Bragantino
Para la visita a River, Bragantino ya comunicó a los once titulares, que en su mayoría también comenzaron desde el primer minuto el domingo en el triunfo por el Brasileirao. El conjunto brasileño saldrá con Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires; José María Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; e Isidro Pitta.
🧤Cleiton no gol.— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 20, 2026
©️Agustín de capitão.
🔙Ramires de volta ao time titular.
O Braga tá escalado para o jogo diante do River Plate! 📋#RedBullBragantino #VamosBraga #ForçaInterior pic.twitter.com/EjBDUKyGKO
River, confirmado
El DT Coudet confirmó los titulares de River para el partido de esta noche ante Bragantino, de Brasil. El millonario saldrá al campo de juego con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo; Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas.
📋✔️ Los 11 de River para esta noche frente a Bragantino en el Mâs Monumental. #VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/20UMj9v4Vc— River Plate (@RiverPlate) May 20, 2026
Armani vuelve al arco de River
Después de casi tres meses, Franco Armani volverá a ser titular en River y será, además, el capitán. El arquero reemplazará a Santiago Beltrán, que está suspendido luego de haber sido expulsado en la fecha pasada ante Carabobo, en Venezuela. La última vez que jugó fue el 22 de febrero pasado, ante Vélez, por el Torneo Apertura, cuando fue reemplazado en el entretiempo por una molestia. Luego, se sometió a un tratamiento por una tendinitis aquílea, lo que prolongó su ausencia durante varias semanas en las que el joven reemplazo se consolidó en el puesto.
🧤1️⃣🐙 pic.twitter.com/ghKGFjKsWu— River Plate (@RiverPlate) May 20, 2026
Qué necesita River para clasificarse
Ante Bragantino, River tiene la posibilidad de sellar su clasificación en la Copa Sudamericana. Si gana, ya estará directamente en los octavos de final, más allá de lo que suceda en la jornada final, cuando reciba a Blooming, de Bolivia. En tanto, un empate le asegura un lugar en la siguiente instancia, sin definir la posición, ya que el segundo del grupo irá al repechaje con un equipo surgido de la Libertadores.
Cómo llega Bragantino
El equipo brasileño comparte la segunda posición del grupo con Carabobo, de Venezuela, con 6 puntos, y no tiene margen de error si quiere avanzar en el torneo. En el Brasileirao está sexto, tras vencer por 2-0 a Vitoria el domingo pasado. Asimismo, en la Copa de Brasil quedó afuera prematuramente al caer en la serie con Mirassol, tras igualar 1-1 como local y perder 2-1 como visitante.
Cómo llega River
El conjunto millonario está puntero e invicto en su zona de la Copa Sudamericana con un andar sólido y en paralelo jugará el domingo próximo la final del Torneo Apertura ante Belgrano, de Córdoba, tras eliminar a Rosario Central en las semifinales. En ese contexto y la cantidad de lesionados, entre ellos Matías Viña, Sebastián Driussi, Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Agustín Ruberto, el DT Eduardo Coudet alistará un equipo con mayoría de suplentes.
📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir Bragantino en el Mâs Monumental ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/f5SomasbvZ— River Plate (@RiverPlate) May 19, 2026
Bienvenidos a la cobertura de River - Bragantino
Desde las 21.30, esta noche River recibirá a Bragantino, de Brasil, por la fecha 5 del grupo H de la Copa Sudamericana. El encuentro es arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera y transmitido únicamente por la señal Dsports. En este espacio, en LA NACION, estaremos siguiendo minuto a minuto lo más destacado y todas las estadísticas al instantes estarán disponibles en canchallena.com.
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