SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORALLINI, Diego H., falleció el 15-10-2026. - Julian Mosto, Marisa Mosto y Juan I. Etchebarne, Ariel Mosto y Kali Raggio junto con todos sus hijos despiden al queridísimo Diego y acompañan a Cecila y Tomas.

Avisos fúnebres

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