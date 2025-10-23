LA NACION

CORDERO TENREYRO, Nicolás M.

CORDERO TENREYRO, Nicolás M., q.e.p.d., 22-10-2025. - Sus padres Federico Cordero y Mercedes Tenreyro; sus hermanos Federico y María Kenny, Mercedes y Esteban Gowland, Clara y Lucas Pedevilla, Facundo, Marcos y Luz Laboranti y sus sobrinos Gowland, Pedevilla y Cordero despiden a Nico con mucho dolor y acompañan con mucho amor a su mujer Celina y sus hijos Joaqui, Manu y Emi. Ruegan una oración en su memoria.

CORDERO TENREYRO, Nicolás. - Angélica R. de Gowland, sus hijos Inés, Tomás e Isabel, Esteban y Mechi, Mercedes y Fernando y nietos, con gran tristeza acompañan a Mercedes, Federico, Celina y sus hijos y a Mechi y a sus hermanos con oraciones y gran cariño.

