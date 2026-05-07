Quién es el interventor de Yacimientos Carboníferos apuntado por Arroyo Salgado

Pablo Gordillo Arriagada es el interventor a cargo de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, YCRT, que lleva adelante la explotación de carbón en Santa Cruz. El miércoles, la jueza Sandra Arroyo Salgado sorprendió al vincular la muerte del fiscal Alberto Nisman con servicios de inteligencia y Gordillo Arriagada, el funcionario que el gobierno de Javier Milei mantuvo al frente de YCRT a pesar de su pasado vinculado a los gobiernos kirchneristas. Desde la empresa salieron ayer a negar, en diálogo con LA NACION, los vínculos a los cuales se refirió Arroyo Salgado.

En la causa por la muerte de Nisman está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. La Justicia estableció que el fiscal fue asesinado.

Diego Lagomarsino Archivo

El miércoles, Arroyo Salgado aludió a una supuesta reunión de Lagomarsino con el gerente de YCRT, Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada, durante una hora y media. La misma habría tenido lugar en abril pasado.

Desde YCRT negaron que hubiera existido la reunión y aseguraron que Lagomarsino no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa, donde enmarcaron las publicaciones en la web que aluden al supuesto encuentro como una “operación”.

Sandra Arroyo Salgado Soledad Aznarez

En la compañía recordaron que YCRT sufrió tres ataques informáticos en los últimos años. Uno de los ataques fue en septiembre de 2024, que motivó una investigación en el Juzgado Criminal Correccional N° 4 que todavía está abierta. Los responsables de la empresa vincularon los ataques informáticos con las publicaciones sobre la reunión.

En sus declaraciones, Arroyo Salgado dijo que “difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”.

Río Turbio Horacio Córdoba / LA NACION - Archivo

Pablo Gordillo Arriagada fue nombrado en octubre de 2024 al frente de la intervención, luego de la salida del anterior interventor, Thierry Decoud, quien fue denunciado por un presunto “pedido de coimas”. En diciembre de ese año, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Decoud, quien había sido despedido por el presidente Javier Milei.

Gordillo Arriagada, un hombre de confianza del gobernador santacruceño Claudio Vidal, asumió la intervención de la empresa en octubre de 2024, como parte de un acuerdo con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Es licenciado en Ciencias Políticas, nació en Caleta Olivia, ciudad por la que fue candidato a intendente en 2019, cuando ya militaba en el recién formado Somos Energía para Renovar, SER, partido fundado por Vidal en 2018 y del cual el interventor también fue parte de fundación. Antes de asumir al frente de YCRT fue gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado.

En el pasado se desempeñó como asesor gubernamental para la Cámara de Diputados en asuntos referidos a la minería e hidrocarburos. Además, estudió Opinión Pública, Marketing y Derecho y fue consultor en asuntos mineros, petroleros y energéticos, y especialista en diseño de campañas y proyectos de desarrollo local. Esto lo llevó a ser hombre de consulta permanente en el área energética del gobernador Vidal.

También fue parte de las gestiones kirchneristas de Daniel Peralta y de Alicia Kirchner. Durante el período de Peralta estuvo al frente de las secretarías de Interior y la de Desarrollo Humano, en tanto que dirigió la Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia entre 2013 y 2015. Gordillo luego dejó el kirchnerismo para fundar un nuevo partido.