El comunicado de Federico Valverde sobre el escándalo en Real Madrid y la fuerte frase con la que apuntó a sus compañeros

Las novedades continúan tras el escándalo vivido en Real Madrid con la pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. Todo comenzó el miércoles, pero siguió este jueves, en un episodio en el que cada vez aparecen más detalles. La directiva del equipo de la Casa Blanca dio a conocer un comunicado con los pasos a seguir con los dos futbolistas involucrados y reveló el parte médico del uruguayo, que deberá hacer reposo durante casi dos semanas que se expresó en sus redes sociales. Además, Valverde se manifestó y reveló lo sucedido.

En un escrito, hecho en una historia de la red social Instagram el capitán del equipo Merengue expuso su versión de lo ocurrido con el futbolista francés. Además, reveló lo que le duele la situación y aclaró que no hubo golpes. También, tiró un dardo contra alguno de sus compañeros con una frase muy fuerte: “Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento”.

El comunicado de Valverde

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande.

En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz.

Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica.

Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital.

El comunicado de Federico Valverde, publicado en una historia de Instagram Instagram Valverde

En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió.

Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.

Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero

No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guarde la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario.

Gracias."

Lo que habría pasado

“Fuentes del vestuario aseguran a MARCA que Valverde se negó a dar la mano a Tchouameni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital. Ya está en su casa". Valverde no se lastimó producto de alguna trompada, sino de una caída al piso en medio del tumulto que le provocó un corte en la cabeza tras golpearse. La causa del encono serían las constantes entradas duras del uruguayo durante las prácticas de fútbol.

Tchouameni y Valverde X

Diario As, también de Madrid, cuenta algunos detalles que tiñen de mayor gravedad el hecho. Según ese medio, después de negarle el saludo, Valverde acusó al francés de haber filtrado el incidente del día anterior. El uruguayo se puso insistente con ese tema y su compañero lo negó. La tensión se trasladó a la práctica, donde hubo varias entradas fuertes. Al regreso al vestuario, Tchouameni fue a tratar de aclararle a Valverde la situación; al encontrar hostilidad, el francés le arrojó un golpe que derribó al uruguayo, que al caer se cortó la cabeza y quedó mareado. Según As, todo transcurrió ante la pasividad del entrenador, Álvaro Arbeloa. Y Valverde salió del predio en silla de ruedas.

“Fede se pegó con una mesa pero después, lo del hospital es cierto, pero fue por un tema protocolar porque no tiene nada”, bajaron el tono desde el entorno de Valverde, según el diario El País, de Montevideo.

El escándalo explotó en el mundo del fútbol y obligó a la dirigencia de Real Madrid a sacar un comunicado en el que explica cómo serán los próximos días con la situación que protagonizaron Valverde y Tchouameni.

En su página oficial, informaron: “El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

Unos minutos después, Real Madrid sacó otra notificación en la que se reveló el estado de salud de Federico Valverde, que deberá cumplir con un tiempo de recuperación:“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.