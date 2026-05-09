LA NACION

CÓRDOBA, María Mercedes

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CÓRDOBA, María Mercedes, q.e.p.d. - Su marido Agustín Silveyra junto a sus hijos María Luisa, Milagros, Mercedes y Agustín despiden con profundo dolor a La Negra.

CÓRDOBA, María Mercedes, q.e.p.d. - Sus hijos Mano, María, Feli, Sol, Ana García Herrera y Yogy; sus nietos Cristóbal, Antonia, Gero, Fer, Julia y Mía y su marido Agustín Silveyra la despiden con amor y profundo dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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