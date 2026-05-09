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La esposa de Federico Valverde habló sobre la pelea en el vestuario de Real Madrid: “Quieren ver sangre”

Mina Bonino realizó un posteo en Instagram en el que se refirió al incidente que protagonizaron el jugador uruguayo y el francés Aurélien Tchouaméni

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La pareja del jugador hizo un descargo en redes sociales
La pareja del jugador hizo un descargo en redes sociales

El episodio de violencia entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni trascendió las paredes del vestuario de Real Madrid y generó una oleada de reacciones dentro y fuera del club merengue. Luego de que el club español confirmara la pelea y de que se informara que el futbolista uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico, su esposa, Mina Bonino, publicó un descargo en redes sociales: “¿Qué más quieren creer?”.

La modelo argentina realizó un posteo en su cuenta de Instagram en donde explicó: “[Valverde] Se golpeó la cabeza, tiene una gorra y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo”.

El posteo que realizó Bonino en Instagram
El posteo que realizó Bonino en Instagram

La publicación fue acompañada por una foto junto a su marido y su hijo, y agregó: “Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? Quieren ver sangre y acá no la van a ver“.

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