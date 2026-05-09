La esposa de Federico Valverde habló sobre la pelea en el vestuario de Real Madrid: “Quieren ver sangre”

El episodio de violencia entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni trascendió las paredes del vestuario de Real Madrid y generó una oleada de reacciones dentro y fuera del club merengue. Luego de que el club español confirmara la pelea y de que se informara que el futbolista uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico, su esposa, Mina Bonino, publicó un descargo en redes sociales: “¿Qué más quieren creer?”.

La modelo argentina realizó un posteo en su cuenta de Instagram en donde explicó: “[Valverde] Se golpeó la cabeza, tiene una gorra y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo”.

El posteo que realizó Bonino en Instagram

La publicación fue acompañada por una foto junto a su marido y su hijo, y agregó: “Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? Quieren ver sangre y acá no la van a ver“.

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