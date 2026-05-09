Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La esposa de Federico Valverde habló sobre la pelea en el vestuario de Real Madrid: “Quieren ver sangre”
Mina Bonino realizó un posteo en Instagram en el que se refirió al incidente que protagonizaron el jugador uruguayo y el francés Aurélien Tchouaméni
- 1 minuto de lectura'
El episodio de violencia entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni trascendió las paredes del vestuario de Real Madrid y generó una oleada de reacciones dentro y fuera del club merengue. Luego de que el club español confirmara la pelea y de que se informara que el futbolista uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico, su esposa, Mina Bonino, publicó un descargo en redes sociales: “¿Qué más quieren creer?”.
La modelo argentina realizó un posteo en su cuenta de Instagram en donde explicó: “[Valverde] Se golpeó la cabeza, tiene una gorra y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo”.
La publicación fue acompañada por una foto junto a su marido y su hijo, y agregó: “Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? Quieren ver sangre y acá no la van a ver“.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Real Madrid
Salió caro. La millonaria multa que Real Madrid les impuso a Valverde y Tchouaméni por la pelea que desató el escándalo
Trascendental. Barcelona vs. Real Madrid, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
El escándalo del "traumatismo craneoencefálico". Una serie de golpes y al hospital: el día que el vestuario del mejor club del mundo cayó en el lodo
- 1
El comunicado de Federico Valverde sobre el escándalo en Real Madrid y la fuerte frase con la que apuntó a sus compañeros
- 2
Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 3
Por dónde pasan River vs. Carabobo y qué canal lo transmite en vivo
- 4
Magnus Carlsen redivivo: el éxito que nadie esperaba y lo devuelve a los primeros planos