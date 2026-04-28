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CORNAGO, María Victoria,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORNAGO de DAVOLI, María Victoria, q.e.p.d., volvió a la casa de Dios el 26-4-2026. - Sus hijas Eri y Ale, Lu, Ale y Sebas; sus nietos Mica, Catu, Mori, Facu, Guadi, Simi, Santu y Agus la despiden con amor y fe, elevando una oración por su eterno descanso. Invitan a su despedida a realizarse hoy, de 14.30 a 16.30 hs, en el cementerio Parque Ceremonial.

Avisos fúnebres
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