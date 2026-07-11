SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CORNEILLE, Romain, q.e.p.d. - Omey, el RBT: Coco, Martan, Kiti, Manolo A., Andrés, Ruso, Guille, Martín, Yuyo, Diego, Huevo, Fede, Juan, Negro, Marcón, Richard, Uriel, Pocho, Pipe, Chopru, Manolo R., Carozo y Truquini te despedimos con profunda tristeza y con el recuerdo imborrable de tantos momentos compartidos. Extrañaremos tu humor, tu cariño y tu espíritu aventurero que siempre nos inspiró. Acompañamos con afecto a Moira y sus hijos en este doloroso momento y rogamos una oración en tu memoria.

✝ CORNEILLE, Romain (Omey), q.e.p.d. - Rosa R. de Camps, hijos y nietos acompañan a toda la familia en tan triste momento.

✝ CORNEILLE, Romain. - Gracias por todo lo que nos enseñaste. ¡Descansa en paz amiguito!. Cecilia, Javier Marco del Pont e hijos, abrazamos a los Corneille con mucho cariño.

✝ CORNEILLE, Romain, q.e.p.d. - Los accionistas, el directorio y el management del Grupo Lucci participan con profundo pesar el fallecimiento de Romain Corneille y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de profundo dolor.

✝ CORNEILLE, Romain, q.e.p.d. - Valeria y Alejandro Buratovich acompañamos a Moira e hijos con inmenso cariño. Agradecemos tantos años de dedicación y amistad. Siempre en nuestra memoria.

✝ CORNEILLE, Romain, q.e.p.d. - El directorio y personal de Frutura despiden a su director Romain Corneille y acompañan a su familia con profundo pesar.

Avisos fúnebres

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