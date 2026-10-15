SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CORNEJO, Fernando, q.e.p.d. - Su hermana Marcela, Martín, sus hijos Marce e Iñaki, Martín y Leslie, Ceci y Darío, Caro y Pancho y Tatu y Sonia y sus nietos despiden a Fer, recordando los lindos momentos compartidos. Acompañan con mucho cariño a Elaine y su gran familia.

✝ CORNEJO, Fernando. - Marta Biaus de Cornejo, hijos y nietas lo despiden con oraciones y acompañan a Elaine, hijos y hermanos con mucho cariño.

✝ CORNEJO, Fernando. - Luis y Margarita Freixas y sus hijos despiden con enorme cariño a su querido primo Fernando y acompañan con oraciones a Elaine, a sus hijos y a todos los Cornejo.

✝ CORNEJO, Fernando, q.e.p.d. - Martín Patrón Costas y sus hijos despiden al querido Coya, acompañan a Elaine, los chicos y a sus primos con mucho cariño.

✝ CORNEJO, Fernando. - Alejandro A. Justiniano, Araceli y familia despiden a su amigo Fernando, recordando momentos imborrables, siempre con buena onda y mucho humor. Te vamos a extrañar Coya querido. Acompañamos a Elaine y familia con mucho cariño.

✝ CORNEJO, Fernando. - Silvia y Francisco A. López Lecube, hijos y nietos despiden a Fer con sus oraciones y acompañan a Elaine y los chicos con gran cariño.

✝ CORNEJO, Fernando. - Pablo Briatore despide con profunda pena a Fernando y acompaña a Elaine y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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