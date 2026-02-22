LA NACION

CORTÉS CONDE, Sara J. de,

CORTÉS CONDE, Sara J. de, q.e.p.d. - Mora Arauz, Raquel Bresky, Alicia Córdoba, Andrea Ferrarazzo, Loly Manfredi, Marie Louise Martin, Dori Moneta, María Marta Olivera y Baby Pinedo, despiden a Beba con tristeza y grandes recuerdos.

