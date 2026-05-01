Carlos Tevez no se olvidó de Boca: su anhelo de ser DT o presidente y su anécdota con Marucio Macri

Carlos Tevez no conoce de frases hechas. Con seriedad absoluta o con tono más distendido, se hace escuchar. Este jueves adelantó lo encaminada que está su renovación como entrenador de Talleres pero fue ineludible que se refiriera a su casa de siempre, Boca. Desde Mauricio Macri, pasando por Claudio Ubeda y sus principales figuras, hasta el sueño de llegar al cargo que hoy ocupa Juan Román Riquelme.

No quiso ahondar mucho sobre su anhelo de dirigir al conjunto xeneize. Primero, por respeto a su actual club, que apostó por él en el momento delicado de la lucha por salir del descenso; Tevez lo rescató del fondo y lo llevó a pelear hoy en el Torneo Apertura por los primeros lugares de la zona A (desde el cuarto puesto, puede en la última fecha igualar al puntero, Estudiantes de La Plata). El combo convence al presidente de la T, Andrés Fassi, al punto de que tiene ya casi acordada su renovación como director técnico.

Tevez en la Bombonera como DT de Talleres, en noviembre, cuando los hinchas lo ovacionaron; ¿lo verán con el buzo azul y oro en un futuro? Gonzalo Colini

Segundo, Carlitos no se involucró en el tema DT azul y oro por consideración a quien se encuentra ahora al mando del equipo, Ubeda. “Me gustaría respetar a quien está hoy. Lo bueno sería respetarlo. No es fácil que un ídolo diga que quiere dirigir. Además, yo estoy totalmente comprometido en Talleres, y Ubeda está haciéndolo bien”, manifestó ante Líbero, programa de TyC Sports.

El saludo entre Tevez y Claudio Ubeda de cuando Boca venció a Talleres en el Mario Alberto Kempes, en abril; Carlos fue prudente al hablar de la dirección técnica de Boca, por respeto a Claudio. Getty Images

Sí fue un paso más adelante en su opinión sobre la conducción de la entidad xeneize, aunque también con prudencia. “¿El coqueteo con ser presidente? Nunca estuvo. Siempre quisieron ponerme ahí. Fue más periodístico o, en este caso, más político que otra cosa. Pero yo en ningún momento dije eso. ¿Me gustaría ser presidente de Boca en el día de mañana? Obvio que sí, ¿a quién no? Es un sueño que tengo. Hoy tengo 42 años... Sería la frutillita del postre habiendo sido jugador de Boca”, reveló Tevez.

Que mantuvo rispideces con Riquelme desde que el ex 10 asumió como uno de los vicepresidentes en 2019, entre egos y la política misma. El delantero lleva años identificado con el macrismo. En su última época como futbolista xeneize intentó desligarse lo máximo posible del poder en el club, previendo el favoritismo de la gente en los comicios y priorizando no apagar el cariño mutuo con la parcialidad.

Un Tevez alcanzapelotas con un Riquelme jugador, a mediados de los noventas, y un Carlos recientemente retirado con un Román dirigente en 2021, cuando éste lo acompañó a la salida tras su decisión de dejar el fútbol.

A propósito de presidentes, y con su forma cómica de relatar anécdotas, refirió al propio Macri de una particular manera. Mientras le consultaban sobre la pesadez de sus relaciones con Kia Joorabchian (el intermediario británico que intervino en sus pases a Corinthians, de Brasil, y clubes ingleses), los árabes propietarios de Manchester City y los chinos que lo llevaron a Shanghái Shenhua en 2017, Tevez interrumpió: “Y Macri... No te olvidés de Macri, terrible hijo de p...”, causó risa en el estudio. Y activó una anécdota.

“Chicos, la primera vez que yo me voy de Boca ganando la Copa Libertadores y ganándole a Milan, ¿sabés cuánto tenía en la cuenta? Yo le debía a él, una locura. Compra las casas para mis viejos, para sacarme del Fuerte [Apache]. Y no fue que me las compró Boca. ¡No! Después, cuando viene la venta [a Corinthians, en 2005], yo tenía que pagar eso, ja. ¡Qué va a regalar! Ja. En cero me voy a Corinthians, o en menos 15... No sé cuánto era. Mauricio es una cosa increíble, nunca vista", relató con soltura.

"MACRI, TERRIBLE HIJO DE P..." 😅



Carlitos Tevez recordó las negociaciones con el ex presidente de Boca y la deuda que le quedó cuando se fue al Corinthians. "Le habíamos ganado al Milán y yo le debía plata a Boca. Mauricio es una cosa increíble, nunca vista".



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Aprovechando su postura de hablar abiertamente sobre el club de sus amores, las consultas pasaron a lo futbolístico, específicamente a su máxima figura actual, Leandro Paredes, y a la aparición de Tomás Aranda.

“A Boca siempre se vuelve en plenitud", opinó Carlos, que regresó en 2015, a los 31 años, desde Juventus. "Si querés ser ídolo; si no, vas a pasar", alcaró. Y abundó sobre Paredes: “Lea lo hizo muy bien. En el casi peor momento de Boca, supo dar una vuelta de rosca. Salvo por el último partido, el envión venía siendo muy importante y es gracias a él. Le dio al equipo la impronta. Lo que se ve en la cancha es que él hizo crecer muchísimo a sus compañeros de al lado, y se está hablando de que es el mejor mediocampo de Boca en mucho tiempo”, resaltó.

"SI QUERÉS SER ÍDOLO, A BOCA SE VUELVE EN PLENITUD... PAREDES HIZO CRECER MUCHÍSIMO A LOS COMPAÑEROS DE AL LADO"



En un mano a mano imperdible con @liberotyc, Carlitos Tevez elogió a Paredes y al pibe Aranda: "Es cosa seria". pic.twitter.com/8tw4xs7sq8 — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

En Aranda, en tanto, vislumbra mucho futuro: “Le veo cosas diferentes. Es cosa seria. El mundo Boca no es fácil. Está rodeado de buenos compañeros con mucha experiencia. Y no es un Boca cualquiera; eso va a ayudarlo muchísimo, va a hacerlo crecer”, opinó sobre el enganche de 18 años.

En lo que respecta a su inmediato futuro en Talleres, Tevez precisó que “las negociaciones para la renovación están avanzadas”. Al punto de que cree que el tema “está encaminado para cerrarlo esta semana”. Eso se da por, entre otros motivos, su relación con Fassi. “Tiene 40 años de dirigente. Podés sentarte con él a hablar de fútbol y no va a imponer nada. Sabe qué rol cumple. Deja trabajar tranquilo y ayudar en todo momento. Tenemos una visiones similares en lo que queremos para Talleres. Se hace mucho más fácil”, comentó, antes de admitir su próxima ambición: “Estoy preparándome para dirigir en Europa. Creo que estoy creciendo muy rápido como entrenador”.

TEVEZ Y LA EMOCIÓN POR EL RECUERDO DE MARADONA



En diálogo con @liberotyc, Carlitos se emocionó al recordar a Diego: "Se me hace difícil hablar de él. A mí me hace muy feliz poder decir que fui y soy amigo de Diego Armando Maradona". pic.twitter.com/YSZRzX4o3K — TyC Sports (@TyCSports) April 30, 2026

Por último, se quebró al recordar a Diego Maradona, en días en los que se lleva adelante el juicio a los médicos que estuvieron a cargo de su atención y en medio de pedidos de justicia por su fallecimiento. “Cada vez que uno lo recuerda, no es fácil. Se hace difícil hablar y expresar lo que uno siente por Diego. Me hace muy feliz poder decir que fui y soy amigo de Diego Armando Maradona”, se conmovió Tevez.