SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COSSIO, Rufino Ernesto, q.e.p.d. - José Patrón Costas y Magdalena Clément, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y amigo y acompañan a Verónica, Rufino, Clarita, Nicolás, Florencia, Ignacio, Maite y nietos, rogando oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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