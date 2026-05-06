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COSSIO, Rufino Ernesto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COSSIO, Rufino Ernesto, q.e.p.d. - José Patrón Costas y Magdalena Clément, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y amigo y acompañan a Verónica, Rufino, Clarita, Nicolás, Florencia, Ignacio, Maite y nietos, rogando oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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