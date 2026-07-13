Los organizadores de la carrera explicaron el trasfondo del ataque de jinetes a los participantes en Río Negro

Los organizadores de la carrera de trail running “Doble Apolo”, en la que un grupo de jinetes agredió con piedras y boleadoras a los corredores en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, en General Roca, aseguraron que el ataque fue “premeditado” y atribuyeron el episodio a un conflicto de larga data con un grupo de familias que reclama el uso exclusivo de parte del predio. Además, ratificaron que la competencia contaba con todas las autorizaciones municipales y provinciales para desarrollarse.

“Teníamos permiso para pasar por allí. Es el Área Protegida Paso Córdoba. Es una tierra que maneja General Roca. Se declaró como Área Protegida para hacer actividades deportivas, recreativas y turismo. Todos los años tenemos que cursar los permisos correspondientes. Se presentan los planos tres meses antes. Los guardias ambientales nos indican los sectores por los que podemos pasar y los que no”, explicó Alejandro Pellegrini, uno de los organizadores de la prueba.

Según detalló, el conflicto con los habitantes de la zona no es nuevo. “Este año, sorpresivamente, aparecieron los lugareños. Habíamos tenido reuniones con ellos en las primeras ediciones. Por una cuestión de respeto, nos alejamos. Dos años atrás volvieron a insistir en que no hagamos el evento, porque toda esa montaña es de ellos. El municipio, mientras tanto, nos autoriza”, sostuvo.

Un grupo de jinetes agredió con fustas y piedras a corredores durante una competencia en Río Negro

Pellegrini indicó que el predio donde se desarrolló la competencia es fiscal y está bajo la administración del municipio. “Es una tierra fiscal con manejo del municipio de General Roca. Obviamente que ahí hay una comunidad que tiene una tenencia para la crianza de animales, pero no para hacer uso de actividad privada. Son solo 48 kilómetros sobre los que tienen derecho”, afirmó en diálogo con TN.

En ese sentido, agregó que el reclamo de los jinetes se basa en una interpretación distinta sobre el uso del lugar. “No te dejan pasar porque alegan que todas las tierras de ahí son de la comunidad que ellos integran”, señaló.

Pablo González, socio de Pellegrini, aseguró además que el ataque fue planificado y relató cómo se desarrollaron los minutos previos a la largada. “Nosotros, cuando iniciamos la carrera, por protocolo, 30 minutos antes fuimos a hacer el recorrido del circuito. No había nada. Todo bien. Quince minutos antes, la persona encargada de marcar el circuito se acercó y colocó las cintas. Largamos la carrera y, ni bien empezó, ellos aparecieron en el circuito”.

Un grupo de jinetes agredió con fustas y piedras a corredores durante una competencia en Río Negro

“Ya estaba premeditada la actividad de ellos. Si sabíamos que iba a pasar, no mandábamos a los corredores a una situación de riesgo. Aparecieron de la nada”, lamentó.

Cuestionó asimismo a quienes protagonizaron el ataque y sostuvo que representan a un grupo reducido de habitantes del lugar. “Hay seis familias que armaron una personería jurídica y se hacen llamar ‘comunidad’. Esas seis familias se toman el derecho a esa tierra, pero todos tenemos el derecho a uso de esa zona”, precisó.

Y cerró a hablar sobre los heridos producto del enfrentamiento: “Hay dos o tres corredores a los que les pegaron con rebenque y que sufrieron lastimaduras. Fuimos a la comisaría con uno de ellos para hacer la exposición por lesiones. Mañana llevaremos a los demás. La verdad, no te dan ganas de seguir haciendo la carrera”.

El episodio ocurrió el domingo durante la 17.ª edición de la “Doble Apolo”, cuando un grupo de jinetes interceptó a los participantes del circuito de 8 kilómetros, los golpeó con boleadoras, les arrojó piedras y retiró parte de la señalización del recorrido. La organización confirmó que presentará una denuncia ante la Justicia por lo sucedido.