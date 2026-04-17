SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COSTA, José Alberto (Pamby). - Sus cuñados Mónica y Miguel Nelson despiden al gran amigo de toda la vida y acompañan a Victoria, hijos y nietos en su dolor.

✝ COSTA, José Alberto. - Baby Balcarce, sus hijos Matías y Antonio, Esteban Llavallol lo despiden con profundo dolor y acompañan a toda la familia Costa.

✝ COSTA, José Alberto, q.e.p.d. - Guillermo Medina y señora lo despiden con cariño y oraciones.

✝ COSTA, José Alberto, q.e.p.d. - Oscar e Inés Mayorga de Gosio e hijos lo recordarán por los grandes momentos compartidos con mucha alegría, acompañando a Victoria y los chicos con amor.

✝ COSTA, José Alberto, q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Gosio, Medina & Asoc. despiden al Ing. José A. Costa con profundo dolor y acompañan a su familia con oraciones.

✝ COSTA, José Alberto, (Pamby), q.e.p.d. - El directorio de Cía. Rioplatense de Carnes y Ganado S.A. acompaña a José y familia y ruega oraciones en su memoria.

✝ COSTA, José Alberto, (Pamby). - Susana, José y sus hijos Pepe, Sebastián y Marcos y Flias. despiden a Pamby con tristeza y acompañan a Victoria y todos los primos, recordando tantos momentos compartidos.

✝ COSTA, José Alberto, (Pamby), q.e.p.d. - Mané y Gustavo Freixas (as.) junto a sus hijos y nietos acompañan a Victoria, José e hijos en este triste momento, recordando a Pamby después de tantos años de amistad y haber compartido con él su pasión en la cría de percherones.

Avisos fúnebres

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