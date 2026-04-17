LA NACION

COSTA, José Alberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COSTA, José Alberto (Pamby). - Sus cuñados Mónica y Miguel Nelson despiden al gran amigo de toda la vida y acompañan a Victoria, hijos y nietos en su dolor.

COSTA, José Alberto. - Baby Balcarce, sus hijos Matías y Antonio, Esteban Llavallol lo despiden con profundo dolor y acompañan a toda la familia Costa.

COSTA, José Alberto, q.e.p.d. - Guillermo Medina y señora lo despiden con cariño y oraciones.

COSTA, José Alberto, q.e.p.d. - Oscar e Inés Mayorga de Gosio e hijos lo recordarán por los grandes momentos compartidos con mucha alegría, acompañando a Victoria y los chicos con amor.

COSTA, José Alberto, q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Gosio, Medina & Asoc. despiden al Ing. José A. Costa con profundo dolor y acompañan a su familia con oraciones.

COSTA, José Alberto, (Pamby), q.e.p.d. - El directorio de Cía. Rioplatense de Carnes y Ganado S.A. acompaña a José y familia y ruega oraciones en su memoria.

COSTA, José Alberto, (Pamby). - Susana, José y sus hijos Pepe, Sebastián y Marcos y Flias. despiden a Pamby con tristeza y acompañan a Victoria y todos los primos, recordando tantos momentos compartidos.

COSTA, José Alberto, (Pamby), q.e.p.d. - Mané y Gustavo Freixas (as.) junto a sus hijos y nietos acompañan a Victoria, José e hijos en este triste momento, recordando a Pamby después de tantos años de amistad y haber compartido con él su pasión en la cría de percherones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. “Puede provocar desalojos en villas y asentamientos de todo el país”
    1

    Ley de propiedad privada: “Si se aprueba el proyecto, se habilita a que se inicien desalojos en villas y asentamientos de todo el país”

  2. Misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro
    2

    “Fue un baldazo de agua fría”: misterioso ataque a silobolsas en medio de un conflicto que preocupa al agro

  3. Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas
    3

    Fallo a favor de Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó los cuadernos de las coimas

  4. Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares
    4

    Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares