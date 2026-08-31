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COSTA PAZ, Ana Inés,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés, q.e.p.d. - Hernán y Tessa Bledel de Güemes; sus hijos Hernán y Mechi, Ezequiel y Sarah, Sofi y Fede, Javuch y Agus y Rochi y Joaco y sus nietos despiden a la querida Anita. Te vamos a extrañar.

COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés, q.e.p.d. - Male y Vicky Patrón Costas acompañan a Agustina y hermanos con muchísimo cariño y rezan oraciones por Ana.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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