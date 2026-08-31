COSTA PAZ, Ana Inés,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés, q.e.p.d. - Hernán y Tessa Bledel de Güemes; sus hijos Hernán y Mechi, Ezequiel y Sarah, Sofi y Fede, Javuch y Agus y Rochi y Joaco y sus nietos despiden a la querida Anita. Te vamos a extrañar.

✝ COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés, q.e.p.d. - Male y Vicky Patrón Costas acompañan a Agustina y hermanos con muchísimo cariño y rezan oraciones por Ana.

Avisos fúnebres

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