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COSTA PAZ, Ana Inés,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés, q.e.p.d. - Hernán y Tessa Bledel de Güemes; sus hijos Hernán y Mechi, Ezequiel y Sarah, Sofi y Fede, Javuch y Agus y Rochi y Joaco y sus nietos despiden a la querida Anita. Te vamos a extrañar.
✝ COSTA PAZ de PIZARRO, Ana Inés, q.e.p.d. - Male y Vicky Patrón Costas acompañan a Agustina y hermanos con muchísimo cariño y rezan oraciones por Ana.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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