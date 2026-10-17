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COSTAGUTA, Ana
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COSTAGUTA, Ana. - Juan Bruchou y Stephanie Ravatt e hijos despiden a la querida Any con mucho amor, acompañan a Ana y Teresa y sus familias en este triste momento y ruegan una oración en memoria de Any.
✝ COSTAGUTA, Ana, q.e.p.d. - Los Christian Brothers, el Instituto de Hermanos Cristianos y el consejo de dirección, junto a la comunidad educativa del Colegio Cardenal Newman, participan su fallecimiento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. Acompañamos a Ana, Eduardo y familia en estos tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
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