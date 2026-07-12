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COSTANTINI, Luis Vicente

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COSTANTINI, Luis Vicente. - Su esposa Marise Noguera, sus hijos Martina y John, Valeria, Luis y Josefina, sus nietos Candelaria, Luisa, Martina, Francisco y Joaquín despiden a Luis con mucho cariño.

COSTANTINI, Luis Vicente, se murió en la paz del Señor el 11-7-2026, c.a.s.r. y b.p. - Los Costantini Malbrán: Rodolfo, Enrique, Eduardo, Juana, Daniel, Cristián, María y Rosario junto a sus hijos despiden con infinita tristeza e inmenso cariño a su entrañable primo, agradecen toda una vida compartida, abrazan fuerte a Maricé, Martina, Valeria y Luis (n.) y se unen en oración.

COSTANTINI, Luis Vicente, q.e.p.d. - María Marta y Cristián Costantini e hijos acompañan a Maricé, Martina, Valeria y Luis, lamentan con mucha tristeza la partida de su querido primo Luisito y ruegan una oración en su memoria.

COSTANTINI, Luis Vicente. - El Consorcio de Propietarios de Av. Pte. Quintana 71 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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