La buena noticia antes de la semifinal del morbo: en una noche opaca del equipo, los goleadores dieron la cara por Messi

KANSAS CITY.– Esta vez no hubo lágrimas de emoción como el martes pasado tras la épica remontada contra Egipto. En la noche de Kansas City, la sonrisa del capitán resumió la alegría de un grupo que llegó a defender el título de campeón y ahora se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. La luz amarilla del funcionamiento está encendida y, ante Suiza, se puso roja en varios pasajes.

Messi se fue cantando y revoleando su camiseta del Arrowhead Stadium de Kansas City, donde hace un mes arrancó la carrera de su última Copa del Mundo. “El que no salta es un inglés”, cantaban en la tribuna y en la cancha, como un anticipo de la semifinal contra Inglaterra, que se jugará el miércoles, en Atlanta.

El encuentro contra Suiza fue la peor presentación argentina en este Mundial. Esta vez, Messi entró en esa falta de claridad de juego colectivo. Aunque tuvo en los pies de sus goleadores la tabla de salvación. Julián Álvarez y Lautaro Martínez dieron la cara por el capitán.

Argentina 3 - Suiza 1: el resumen del partido

“Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico poder estar en una semifinal nuevamente”, dijo Lionel Scaloni apenas terminado el encuentro.

Tras el susto que significó Cabo Verde y la remontada en los últimos diez minutos contra Egipto, Argentina tuvo que volver a batallar más de la cuenta para doblegar a Suiza, un equipo ordenado tácticamente que jugó la mitad del segundo tiempo y todo el suplementario con un hombre menos.

El 10 tuvo pocas apariciones. La pelota pasó por sus pies a los 8 minutos de comenzado el partido, lo que marcó el primer avance profundo argentino. Un minuto después entró por derecha y se la dio a Alexis Mac Allister, que pateó y la pelota se fue desviada al córner. De la zurda del goleador del Mundial nació el centro que anticipó el jugador del Liverpool en el primer palo. Uno a cero antes de los diez minutos y la tranquilidad que necesitaba la selección para manejar el partido y esperar de contra la reacción de los suizos.

Todos miran a Messi, Messi mira adelante Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Con poco, los suizos arrinconaron a Argentina hasta que llegó el empate promediando el segundo tiempo. Cinco minutos después se produjo la expulsión por doble amarilla de Embolo, lo que torció la cancha hacia el arco de Kobel. Entre sus pocas apariciones, Messi tuvo una clara en el segundo minuto del tiempo adicionado, cuando enganchó de zurda y definió potente desde afuera del área con derecha y la pelota se fue rozando el palo del arquero Kobel.

Esos fueron los mejores minutos de Argentina en el partido. Una reacción que llegó tarde, pero que no alcanzó para doblegar a los suizos, que esperaban replegados terminar los 90 minuntos con el empate.

En el tiempo suplementario, Argentina fue con más empuje que ideas. En el minuto 111, el capitán hizo una apilada desde la derecha y definió potente, pero el arquero la desvió.

Un minuto después llegó la obra maestra de Julián Alvarez para destrabar un partido que estuvo siempre cuesta arriba en cuanto al juego. Dos minutos antes de cumplirse los 120 reglamentarios, Messi corrió en velocidad hasta el área, definió al primer palo, pero pegó en un defensor y se fue al córner. “Messi, Messi”, bajaba desde los cuatro costados. Luego llegó la definición de Lautaro Martínez.

Los goleadores dieron la cara por su capitán.

Lionel Messi se acomoda el brazalete negro en el brazo derecho en recuerdo del fallecido futbolista argentino Antonio Rattín Charlie Riedel - AP

Messi volverá a viajar a Atlanta en busca de varios hitos, por si le faltaban, para su carrera. El próximo miércoles se enfrentará por primera vez contra Inglaterra. El equipo de Kane y Bellingham es el único campeón del mundo contra el que nunca jugó, ni en la mayor ni en juveniles.

Cuarenta años después de la mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en los cuartos de final de México 86, el partido tendrá el morbo que unirá una vez más a los dos números 10.

El capitán argentino se aseguró llegar al último fin de semana de competición de la Copa del Mundo más grande de la historia. Según el resultado de la semifinal, podría jugar la gran final el próximo domingo en Nueva York o por el tercer puesto, el sábado, en Miami.

Junto a esta selección inolvidable, buscará entrar a un club selecto, que sólo ocupan jugadores como los brasileños Pelé y Cafú, y el alemán Lothar Matthaeus: jugar tres finales de Mundiales.

Un remate desde el piso, de los pocos que el 10 pudo realizar Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

A los 39 años compite de igual a igual con Kylian Mbappé, de 27 años. Los dos llegan como máximos goleadores, con 8 tantos cada uno. Buscarán su tercera final mundialista y el bicampeonato. Claro que primero Francia deberá pasar a España y Argentina a Inglaterra.

El Mundial más exitoso y entre los más atractivos de la historia regala unas de las semifinales más épicas de las últimas décadas, en las que se enfrentarán las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA. Antes de jugar, la selección sabrá si irá contra Francia, que buscará la revancha de la épica definición de Qatar, o contra España, el campeón de Europa con el que no pudo disputar la Finalissima.

El capitán celebró su tercer pase a semifinales en seis mundiales disputados. Saltó al ritmo de “el que no salta es un inglés”. Hubo cumbia y un pedido especial de la hinchada que volvió a copar otro estadio norteamericano: “A los ingleses les tenemos que ganar”. Habrá que sacar a relucir el fútbol que en estos seis partidos todavía no apareció. Habrá que seguir confiando.