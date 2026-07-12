Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: cuándo se juega el partido

No sin antes sufrir, como fue una constante en muchos pasajes de este Mundial 2026, pero fiel a su estilo, la selección argentina volvió a festejar. Derrotó a Suiza por 3 a 1, se metió en las semifinales de la Copa del Mundo y ya mira a Inglaterra, el rival de la próxima instancia. El equipo albiceleste se impuso por 3 a 1 a Suiza con los goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (empató transitoriamente Dan Ndoye). El partido tendrá lugar el próximo miércoles 15 de julio desde las 16 de la Argentina en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Antes, el martes, Francia y España dirimirán al otro finalista.

Este sábado de pleno clima mundialista, empezó con el encuentro entre Noruega e Inglaterra. Y fueron Los Tres Leones los que celebraron: 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos).

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 12 de noviembre de 2005, en el marco de un amistoso internacional disputado en Ginebra, Suiza. Entonces, el seleccionado británico se quedó con la victoria por 3 a 2 con dos goles de Michael Owen y uno de Wayne Rooney (Hernán Crespo y Walter Samuel convirtieron los tantos del equipo que en ese entonces era dirigido por José Néstor Pekerman).

Así está el cuadro del Mundial 2026, con la selección argentina en semifinales Canchallena

Esta será la primera vez que se enfrentarán en esta instancia de un Mundial. El cruce más recordado e icónico que protagonizaron fue el de cuartos de final de México 1986, cuando la Argentina se impuso por 2 a 1 con los dos goles más emblemáticos de Diego Armando Maradona: “La Mano de Dios” y “El gol del siglo”.

Al igual que el resto de los compromisos que jugó hasta acá, el próximo partido de la selección argentina se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente.

La Argentina se desahogó al final y venció a Suiza por 3 a 1; sin embargo, el trámite del partido fue más ajustado Charlie Riedel - AP

La albiceleste ya sabe que, pase lo que pase, tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los casos, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Los posibles son dos potencias: Francia o España, semifinalistas del otro lado de la llave.

Inglaterra, que no gana un Mundial desde hace 60 años, enfrentará a la campeona defensora, la Argentina Bradley Collyer - PA Wire DPA

Resultados de la selección argentina en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo J: Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi.

- Tres goles de Lionel Messi. Fecha 2 del Grupo J: Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi.

- Dos goles de Lionel Messi. Fecha 3 del Grupo J: Victoria 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso.

- Goles de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. 16vos de final: Victoria 3 a 2 vs. Cabo Verde - Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos).

- Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos). Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. Egipto - Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko convirtieron los tantos de los africanos).

- Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko convirtieron los tantos de los africanos). Cuartos de final: Victoria 3 a 1 vs. Suiza - Goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye igualó transitoriamente para los helvéticos).

Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026