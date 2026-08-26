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COTTINI, Marta Lucía,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COTTINI, Marta Lucía, q.e.p.d., falleció el 25-8-2026. - Sus primos Tere y María Fernanda Cañás, Susana Bottos y Roger Davis, sus sobrinos Cañás Bottos, Lorenzo, Manuel, Florencia, Lucila y sus familias despiden a Marta con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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