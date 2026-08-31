SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CRESPO MONTES, Carlos María, 28-8-2026. - Choly Bourse; sus hijos, Pancho y Sole, Benja y María, Roberto y Guada, Fran y Monona, Douglas y Monchi y sus nietos acompañan a Pitu, hijos y nietos y despiden a Carlos, encomendando su alma al Señor.

Avisos fúnebres

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