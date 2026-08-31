Iba a amonestar a un futbolista por jugar sin camiseta, pero el VAR intervino y terminó cobrando penal

El árbitro Álvaro Carranza cobró un inusual penal a favor de Independiente Rivadavia en el cruce ante Racing, por el Torneo Clausura. A Leonel Bucca, del conjunto mendocino, le sacaron la camiseta durante un córner y siguió jugando sin ella durante unos segundos, hasta que el juez principal se retractó y sancionó una infracción. Luego, el equipo local erró desde los 12 pasos.

Apenas a los dos minutos de partido, Maximiliano Salas tiró un centro desde una esquina, en busca de romper el marcador desde el comienzo. Sin embargo, la defensa de Racing despejó, aunque la pelota quedó todavía en poder del Lobo mendocino, que siguió teniendo la posesión para generar un espacio y una oportunidad de gol.

En tanto, entre esos pases, la pelota llegó a los pies de Bucca, que estaba con la camiseta en su mano. En ese momento, el árbitro frenó la jugada para advertir al futbolista y amonestarlo, ya que un jugador no puede quitarse la indumentaria.

A BUCCA LE SACARON LA CAMISETA Y HAY PENAL ANTE RACING



El jugador de Independiente Rivadavia sufrió una clara sujeción dentro del área y, tras la revisión, se sancionó la pena máxima.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Nsm95Ld2CI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026

Pero los futbolistas de Independiente Rivadavia se acercaron a Carranza para explicarle que Bucca no tenía su camiseta puesta por un agarrón en el área rival. De hecho, el defensor Leonard Costa le hizo un gesto al árbitro a modo de pedido para que revisara la jugada.

Tras ello, el VAR llamó a Carranza para que revise la jugada del córner por una presunta falta de Gonzalo Escudero contra el mediocampista de Independiente Rivadavia. En las imágenes, que fueron reproducidas en la transmisión, se ve que el jugador del conjunto mendocino pierde su camiseta cuando la pelota está en juego. El árbitro, por su parte, consideró que se trató de un agarrón del defensor de Racing y cobró penal.

Alex Arce, el goleador de Independiente Rivadavia, se hizo cargo del penal, pero no pudo convertir. El jugador paraguayo ejecutó la acción seis minutos después de la presunta infracción y cruzó el remate. Facundo Cambeses adivinó la dirección del tiro, atajó y, en la euforia de la contención, se trepó del travesaño.

CAMBESES LE TAPÓ EL PENAL A ARCE Y SALVÓ A RACING



EL arquero de La Academia contuvo el remate del delantero de Independiente Rivadavia y sigue todo 0-0 en Mendoza.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/NXKQeIjvoU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026

Los golazos del partido

A los 20 minutos, Racing destrabó la igualdad en el marcador a través de un furibundo remate de Matko Miljevic. El atacante de la Academia recibió la pelota unos metros atrás de la medialuna central, se logró sacar de encima la marca de Gonzalo Ríos y se perfiló para patear. Así, el exjugador de Argentinos Juniors y Huracán, entre otros equipos, la clavó en el ángulo inferior derecho del arquero rival.

¡GOLAZO DE MATKO!



Miljevic puso el 1-0 de Racing ante Independiente Rivadavia



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Tras el gol de Racing, Independiente Rivadavia comenzó a empujar al conjunto de Avellaneda contra su campo e intentó irse al entretiempo en paridad. Lo consiguió recién a los 38 minutos, después de una jugada con varios despejes en el área de la Academia. Luego de varios remates bloqueados por la defensa, la pelota quedó en poder de Ríos, que, casi a la altura del punto de penal, pateó y selló el empate.

RÍOS CONVIRTIÓ EL EMPATE ANTE RACING



Tras una serie de rebotes en el área, el jugador de Independiente Rivadavia puso el 1-1 ante La Academia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HTOSCdDVCQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026

En el segundo tiempo, Independiente Rivadavia dio vuelta el resultado, a través de un córner. Fabrizio Sartori aprovechó un rebote y empujó la pelota al arco de Racing, mientras que Cambeses no pudo bloquear el tiro.