SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ CUKIER, Alberto. -, 7-11-2026. - Elena Rosa Abramzon comunica sentidamente el fallecimiento de su querido compañero Alberto y pide un recuerdo en su memoria.

✡ CUKIER, Alberto, Z.L. - Compartimos con muchísimo dolor la noticia del fallecimiento de Alberto Cukier. Lo recordamos con muchísimo amor, sus hijos, nueras, nietos y nietas.

✡ CUKIER, Alberto, Dr., Z.L., falleció el 7-11-2026. - Los integrantes del consejo consultivo, comisión directiva, dirección general y comunidad educativa de la Escuela Scholem Aleijem participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste y doloroso momento.

Avisos fúnebres

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