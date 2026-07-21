LA NACION

CURAT, Diego

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CURAT, Diego, q.e.p.d. - Inés Regnani y Ramón Obarrio, junto a nuestra familia, te recordaremos siempre en nuestras nietas. ¡Gracias totales!

CURAT, Diego. - La familia Oyuela acompaña a la familia Curat por el fallecimiento del querido Diego.

CURAT, Diego. - Milka y Horacio Ruiz Moreno y Flia., abrazan a Santiago y a la Flia. Curat, y rezan por su alma al Padre.

CURAT, Diego. - Monique, Mariano y Guille, Miguel y Paula, Nacha, Juampi y Maqui, María y Eugenio, Cocho y Pipi, junto con sus sobrinos y sobrinos nietos, abrazamos con todo nuestro amor a Fer, Bebi y Andy, Santi y Marian, Clari, Sebas, Feli y Anita, con la certeza de que Diego ya está disfrutando de la vida eterna. ¡Gracias totales, Diegote!

CURAT, Diego, q.e.p.d. - Inés Caride de Graf junto a sus hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Fernanda y los chicos, a Cocho y a toda la familia Alvarado, recordando a Diego con su eterna sonrisa.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los 8 detalles del gol de España: los 3 centrales, el empujón de Molina, el botín de Simeone y... Scaloni
    1

    La jugada de los 8 detalles: de los 3 centrales y el empujón de Molina al botín de Simeone y el propio Scaloni

  2. El eufórico festejo de Richarlison por el gol de España a la Argentina en la final del Mundial
    2

    El eufórico festejo de Richarlison por el gol de España a la Argentina en la final del Mundial

  3. La fiesta de España campeón, 2 millones de fanáticos y la crítica de Dani Olmo a la selección argentina
    3

    La fiesta interminable de España y la fulminante crítica de Dani Olmo: “Deben ser un ejemplo”

  4. La desatención de Giuliano Simeone en el gol que le dio el título a España
    4

    Giuliano Simeone se desentendió de la marca de Ferran Torres en el gol que le dio el título a España