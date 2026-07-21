SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CURAT, Diego, q.e.p.d. - Inés Regnani y Ramón Obarrio, junto a nuestra familia, te recordaremos siempre en nuestras nietas. ¡Gracias totales!

CURAT, Diego. - La familia Oyuela acompaña a la familia Curat por el fallecimiento del querido Diego.

✝ CURAT, Diego. - Milka y Horacio Ruiz Moreno y Flia., abrazan a Santiago y a la Flia. Curat, y rezan por su alma al Padre.

✝ CURAT, Diego. - Monique, Mariano y Guille, Miguel y Paula, Nacha, Juampi y Maqui, María y Eugenio, Cocho y Pipi, junto con sus sobrinos y sobrinos nietos, abrazamos con todo nuestro amor a Fer, Bebi y Andy, Santi y Marian, Clari, Sebas, Feli y Anita, con la certeza de que Diego ya está disfrutando de la vida eterna. ¡Gracias totales, Diegote!

✝ CURAT, Diego, q.e.p.d. - Inés Caride de Graf junto a sus hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Fernanda y los chicos, a Cocho y a toda la familia Alvarado, recordando a Diego con su eterna sonrisa.

Avisos fúnebres

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