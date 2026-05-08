SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CURI, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 7-5-2026. - Tu mujer Blanca Nofal; tus hijos Ale y Fede Milberg, Migue y Jime Etchart, Diego y Domi Jaureguiberry, Marti y Charlie Olmos y tus adorados nietos Rita, Mati, Ele, Isa y Rafa, te despedimos con inmensa gratitud y eterno amor, admiramos tu fortaleza en la adversidad, honramos tu generosidad y la vida compartida. Rogamos a la Virgen que te reciba y proteja. ¡Te vamos a extrañar tanto Carli, Pa, Abu!

✝ CURI, Carlos Alberto, q.e.p.d. falleció el 7-5-2026. - Sus cuñados Nofal; Claudia, Miguel y Mónica Lucero, Carlos y Liliana Bou Vignart, Alejandra y Andrés Moguilner y familias despiden a Carlos con mucha tristeza, abrazan con amor a Blanqui , Ale, Miguel, Diego, Martina y familias y ruegan una oración en su querida memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa