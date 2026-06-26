Murió Ernestina Pais a los 54 años en un accidente con un tren en San Isidro

La reconocida periodista Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba su auto cuando cruzó un paso a nivel y fue atropellada por un tren en San Isidro.

Pais conducía un vehículo modelo Honda City negro cuando quiso pasar el cruce ferroviario, ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja. El impacto fue del lado del conductor. Fue la única víctima del siniestro.

Accidente de la actriz y conductora Ernestina Pais

La periodista fue figura de la radio y la televisión argentina. Entre los hitos de su carrera, en 2009 fue la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC) -y fue la única mujer en tener ese rol en el ciclo. Anteriormente había formado parte del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg.

Con el humorista había empezado a colaborar a principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón.

Conocida por su histrionismo y su estilo frontal y directo, Pais había sabido ganarse un lugar en los medios después del camino que inició su hermana Federica Pais, quien había empezado años atrás en la conducción.

Ernestina Pais durante su tiempo en el ciclo CQC Hugo Battistessa

En 2013 había estado al frente del magazine Desayuno americano, por América. Desde 2019 hasta 2021 fue panelista en Intratables, el programa de debate político de las noches del mismo canal.

En la investigación del accidente tomó intervención Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron que Pais estaba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia.

Murió arrollada Ernestina País

Los repetidos episodios y su historia con las adicciones

Durante los últimos años, la actriz sufrió diferentes accidentes de tránsito que causaron preocupación en su entorno. El último había sido en marzo, en el barrio de Vicente López.

En aquella oportunidad, la periodista se trasladaba en el mismo vehículo en el que tuvo el accidente de este viernes por avenida del Libertador cuando chocó contra un Alfa Romeo blanco, a la altura de Las Heras y Lavalle. Ella se negó a realizar el test de alcoholemia, tras el impacto que provocó abolladuras en ambos vehículos.

Previamente había sufrido otros cuatro incidentes en los últimos siete años. El primero fue en 2019, cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando en un presunto estado de ebriedad, chocó contra un auto estacionado en una calle de Olivos, partido de Vicente López, e intentó darse a la fuga.

En 2022 impactó contra un auto en el barrio porteño de Palermo, intentó escapar y fue detenida por la Policía. Luego, en 2023, colisionó otra vez contra un vehículo estacionado en el barrio de Núñez. Cuando quisieron realizarle el test de alcoholemia, también se negó a hacerlo. Aquella vez también le labraron un acta, secuestraron su vehículo y la trasladaron a su domicilio en un móvil policial.

Ernestina Pais en restaurante Million foto: Matias Salgado

Pais fue internada hace dos años por alcoholismo y tuvo el alta hace casi un año y medio, contó en diálogo con LA NACION. La internación fue forzosa.

“Ya había intentado muchas veces tratar el tema, esta internación no fue la primera. Sí fue una internación forzosa, porque yo fui judicializada y, para llegar a la judicialización, pasé por otros intentos de desintoxicarme que fracasaron”, detalló. En el último tiempo actuaba en la obra de José María Muscari El divorcio del año, donde interpreta a una abogada alcohólica.

Al respecto, contó: “No creo que tenga las batallas ganadas con respecto a la adicción. Una cosa era mi discurso cuando salí de la internación. Otro muy diferente es el que tengo ahora. Sé que no le gané al alcoholismo porque he visto a compañeros recaer, he estado en situaciones peligrosas… entonces hoy tengo otro discurso y cuando voy hacia la botella pienso: ‘Hoy te gané, por estas 24 horas te gané. Estoy en este escenario, sobria, llegué a horario, hice todo bien, así que hoy te gané’”.