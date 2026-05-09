SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CURI, Carlos, q.e.p.d., falleció el 7-5-2026. - Tu hermana Marlene, tus sobrinos Alex, Pablo y Lucila Belluscio y tus sobrinos nietos te despiden de todo corazón en tu nuevo camino de luz.

✝ CURI, Carlos q.e.p.d. - Edgardo y Mabel Manzitti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Blanquita y sus hijos en este triste momento.

✝ CURI, Carlos. - María Laura Tramezzani, Nicole Jaureguiberry, Ramón Cassagne, Olivia y Félix lo despiden con profunda tristeza, acompañan a la familia Curi con mucho cariño y abrazan muy fuerte a Blanca, Diego y Domi.

✝ CURI, Carlos. - Beatriz I. de Nofal, hijos y nietos despiden a Carlos con tristeza y acompañan a Blanquita y familia con todo cariño.

✝ CURI, Carlos, 7-5-2026. - Inés Chediack, su mamá Valerie y sus hermanas acompañan a Blanquita, Marti, Ale, Migue, Diego y a todos los Curi en este triste momento, y ruegan una oración en su memoria.

✝ CURI, Carlos. - Virginie y Carlos Abboud, sus hijos Ulysse, Barnabé y Mathias, despiden a Carlos con mucha tristeza, y abrazan a Blanquita, Ale, Miguel, Diego, y Martina, con el cariño de toda una vida.

✝ CURI, Carlos, q.e.p.d. - Josefina y Jorge Pérez Alati, junto a nuestros hijos Fini y Pedro, Tom y Meri, Joaco y Luli, y Mati y Vicky, abrazamos a Blanquita y los chicos, acompañándolos en este momento con mucho cariño.

CURI, Carlos, q.e.p.d. - Ercilia, Beatriz, Nora y Tere Nofal acompañan a Blanqui y familia.

✝ CURI, Carlos, q.e.p.d. - Arturo, Aline Karagozlu e hijos despiden con mucho dolor a Carlos Curi y acompañan a Blanquita y familia en este duro momento.

✝ CURI, Carlos A., q.e.p.d. - Hoy despedimos a un amigo de la infancia, de esos que forman parte de nuestra historia para siempre. Gracias por los recuerdos compartidos. Te recordaremos siempre. Acompañamos a la familia Curi con mucho cariño. Mickey, Marcel y Mónica Melhem.

Avisos fúnebres

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