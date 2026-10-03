SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DABUSTI, Roberto José, falleció en CABA, el 2-10-2026. - Sus hijos Juan y Nieves, Teresa e Ignacio, José, Lucía y Francisco, Roberto y Ana, Francisco y Cecilia y sus 17 nietos, participan con tristeza su partida y agradecen las muestras de afecto y cercanía.

✝ DABUSTI, Roberto José, falleció el 2-10-2026. - Su hermana Filomena Teresa agradece las muestras de afecto y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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