SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAIREAUX, Alejandro A., 1-11-2026. - Alex, te despedimos con mucho amor. Tu mujer Josefina Santamarina, tus hijos Alejandro y Rachel Mazzini, Santiago y Laro Yuste, Esteban y Mercedes Valle, tus nietos Sofía y Tomás Etchart, María y Cristian Etchart (as), Alejo y Simón; Charlotte, Alix, Félix y Francine; Tomás, Matías, Lucía, Joaquín y Rocio; tu bisnieta Helena, y Dora Tabera. Gracias por tu gran ejemplo y generosidad, y por enseñarnos el valor de la familia. Te vamos a extrañar.

✝ DAIREAUX, Alejandro. - Su hermana Amalia y Eric Groverman, sus hijas Sofía y Marcelo Marsal, Carolina y Luciano Hurtado y Florencia, sus nietos y su bisnieto acompañan a Jose y los chicos en este tristísimo momento. Querido Alex, compañero de tantos viajes, cómo te vamos a extrañar.

✝ DAIREAUX, Alejandro (Alex). - Virginia Daireaux de Quirno Lavalle y familia acompañan a Josefina y sus hijos en este doloroso momento.

✝ DAIREAUX, Alejandro. - Su hermana Pancha y sus hijos lo despiden con profunda tristeza.

✝ DAIREAUX, Alejandro A. - Su hermana Alicia y Flia. despiden a un hermano maravilloso y acompañan a Jose y sus incondicionales hijos en su gran dolor.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. Inés Daireaux de Pando despide a Alex con muchísima pena, acompañando a Josefina y sus hijos.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Sus cuñados Martín Mihura y María Santamarina y sus hijos Emilio y Verónica, Dolores, Cecilia y Fabián y Rosario y Juan participan con mucha tristeza su fallecimiento.

✝ DAIREAUX, Alejandro. - Malena Gainza y familia acompañan a Virginia Daireaux y sus hermanas en este triste momento.

DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Los socios, abogados y miembros del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a Santiago y a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

DAIREAUX, Alejandro. - Raquel y Vicente Mazzini e hijos lo despiden con mucho cariño, recordando los asados compartidos. Un gran abrazo a Josefina y sus hijos.

✝ DAIREAUX, Alejandro (Alex), q.e.p.d. - El Club la Virazon despide con mucho cariño a uno de los integrantes más destacados del Equipito.

DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Luis D. Barry y María despiden con inmensa tristeza al papá de su querido amigo Santiago, lo abrazan con todo su afecto a él y a su familia en este doloroso momento y elevan una plegaria por su eterno descanso.

✝ DAIREAUX, Alejandro. - María Luisa Pereyra Iraola (as.) acompaña con dolor y enorme cariño a su gran amiga Josefina, y a sus queridos hijos.

✝ DAIREAUX, Alejandro. - Cecilia Z. de Santamarina y sus hijos Pablo, Rodrigo e Iván despiden con muchísima tristeza al querido Alex y acompañan con gran cariño a Josefina, Alejandro, Santiago, Esteban y familia en estos tristísimos momentos.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Ignacio, Isa y Manuel Llach acompañan a Ale y Rachel, Jóse y toda la familia con muy lindos recuerdos de Alex de toda la vida.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - María y Segundo Pinto, Florencia y Eduardo Quinterno, Aurelia Lorefice, Inés y Mariano Carricart, Carmen y Nicolás Perkins, Cynthia Graf y Juan Steverlynck, Ana y Marcelo Martin, Lara e Ignacio Santurio, y Paula y Manuel Lanusse acompañan con muchísimo cariño a Esteban, Mechi y a toda su familia, rogando una oración por el descanso de su alma.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Rosa y Diego León (as.) y Luis Silveyra despiden a su querido amigo con el cariño de siempre y ruegan una oración en su memoria.

✝ DAIREAUX, Alejandro A. - Virginia, Valentina y Sebastián Quirno acompañan con afecto a Alejandro (h) y familia, en este triste momento.

✝ DAIREAUX, Alejandro A., q.e.p.d. - Julio I. Quiroga, Magdalena Santamarina, sus hijos Malenita y Juan Berisso, Julito y Male Fornieles, Nacho y Male García Estil acompañan a Josefina, Ale, Toto y Esteban con enorme cariño y ruegan oraciones en memoria de Alex.

Avisos fúnebres

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