Saltar al contenido principal
LA NACION

DAIREAUX, Alejandro Alberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DAIREAUX, Alejandro Alberto, q.e.p.d. - Los socios y el personal de José Ramón Santamarina y Asoc. S. A. participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

DAIREAUX, Alejandro Alberto, q.e.p.d. - José Ramón Santamarina, con sus hijos y nietos, despiden con mucho cariño a Alex y acompañan a Josefina, hijos y nietos en este triste momento, pidiendo oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió cuando volvía a su casa después de salir campeón contra su clásico rival
    1

    Tragedia en Santa Fe: murió cuando volvía a su casa después de salir campeón contra su clásico rival

  2. Los cortes en la ciudad comienzan el miércoles: habrá controles y desvíos en dos zonas
    2

    Por la visita del Papa: los cortes en la ciudad comienzan el miércoles y habrá controles y desvíos en Palermo y Recoleta

  3. La elevada factura de un fenómeno que enciende las alarmas en las empresas argentinas
    3

    Estiman que el Estado perderá cerca de US$3000 millones por el impacto del contrabando y la subfacturación en 2026

  4. Las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió el turista argentino en Río
    4

    Las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro