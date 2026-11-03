SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAIREAUX, Alejandro Alberto, q.e.p.d. - Los socios y el personal de José Ramón Santamarina y Asoc. S. A. participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

✝ DAIREAUX, Alejandro Alberto, q.e.p.d. - José Ramón Santamarina, con sus hijos y nietos, despiden con mucho cariño a Alex y acompañan a Josefina, hijos y nietos en este triste momento, pidiendo oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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