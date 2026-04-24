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DALLAGLIO, Dora Beatriz,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DALLAGLIO Vda. de BIOTTI, Dora Beatriz, q.e.p.d. - Su hija María Alejandra y su nieto Tomás Roberto Juan la despiden con todo su amor y ruegan una oración en su memoria.
DALLAGLIO, Dora Beatriz. - Los integrantes del Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 5 participan con profundo pesar el fallecimiento de Dora Beatriz Dallaglio, y acompañan a la Dra. María Alejandra Biotti y a su hijo en este doloroso momento.
✝ DALLAGLIO, Dora Beatriz. - Los magistrados de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal acompañan a su colega, Dra. María Alejandra Biotti, en este momento tan especial y ruegan una oración en memoria de su madre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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