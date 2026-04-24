LA NACION

DALLAGLIO, Dora Beatriz,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DALLAGLIO Vda. de BIOTTI, Dora Beatriz, q.e.p.d. - Su hija María Alejandra y su nieto Tomás Roberto Juan la despiden con todo su amor y ruegan una oración en su memoria.

DALLAGLIO, Dora Beatriz. - Los integrantes del Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 5 participan con profundo pesar el fallecimiento de Dora Beatriz Dallaglio, y acompañan a la Dra. María Alejandra Biotti y a su hijo en este doloroso momento.

DALLAGLIO, Dora Beatriz. - Los magistrados de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal acompañan a su colega, Dra. María Alejandra Biotti, en este momento tan especial y ruegan una oración en memoria de su madre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Se desplomó la cantidad de nuevos jubilados este año
    1

    En el primer trimestre del año cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados de la Anses, respecto de 2025

  2. Dos países de América del Sur inician el camino para restablecer relaciones diplomáticas tras 50 años de ruptura
    2

    Bolivia y Chile buscan restablecer relaciones luego de medio siglo de distanciamiento

  3. Tiene 18 años, entrena en el monte chaqueño y sueña con sacar a su familia de la pobreza
    3

    Tiene 18 años, entrena en el monte chaqueño y va a jugar un mundial en México: “Quiero sacar a mi familia de la pobreza”

  4. Fue la mano derecha del hombre más famoso, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse
    4

    Fue la mano derecha del hombre más famoso del país, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse: “Ahora me van a detener”