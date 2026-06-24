Javier Milei celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre: “Hoy se cayeron las mentiras”

El presidente Javier Milei encabezó este martes una charla en la Fundación Faro, organización que suele recaudar fondos para la campaña libertaria, donde también estuvieron los dos nuevos funcionarios de la comunicación mileista: el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Medios, Fabián Fernández. El mandatario, en tanto, celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre y habló de un “milagro económico”.

El evento, bajo el lema “Ideas para una sociedad libre”, reunió a referentes del mundo libertario en lo económico, social y político. Ravier, por su parte, fue otro de los exponentes de la noche, al igual que Agustín Laje y el profesor y referente de la educación de Milei Martín Krause. En el público, por su parte, estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.

Las principales frases de Milei