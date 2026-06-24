Javier Milei celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre: “Hoy se cayeron las mentiras”
El Presidente participó de una charla en la que también estuvieron los dos nuevos funcionarios del Gobierno, Adrián Ravier y Fabián Fernández
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El presidente Javier Milei encabezó este martes una charla en la Fundación Faro, organización que suele recaudar fondos para la campaña libertaria, donde también estuvieron los dos nuevos funcionarios de la comunicación mileista: el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Medios, Fabián Fernández. El mandatario, en tanto, celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre y habló de un “milagro económico”.
El evento, bajo el lema “Ideas para una sociedad libre”, reunió a referentes del mundo libertario en lo económico, social y político. Ravier, por su parte, fue otro de los exponentes de la noche, al igual que Agustín Laje y el profesor y referente de la educación de Milei Martín Krause. En el público, por su parte, estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.
Las principales frases de Milei
- “Le quiero dar las gracias a Adrián Ravier, quien me ha acompañado en distintos eventos de divulgación económica en el último tiempo y quiero agradecerle porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”.
- “Dentro de las barbaridades que hemos sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y ‘serios analistas’ era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción”.
- “En el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal. Aprobaban gastos sin contrapartida de ingresos. Fue una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos”.
- “La Argentina va a crecer como nunca lo vio antes en su historia”.
- “Inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación”.
- “Las promesas que hicimos durante la campaña las cumplimos todas antes de que culmine el primer semestre del año”.
- “Nuestro peor trimestre es tres veces más grande que lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista”.
- “Dijeron que íbamos a cerrar las universidades públicas y acabamos de dar un aumento del 28% que los medios tampoco informaron”.
- “Los vamos a derrotar una y mil veces en la elecciones, y lograr entrar en el siglo liberal que nos devuelva el oro que supimos tener y hacer grande a la Argentina nuevamente”.
- “Mauricio Macri tiene el récord de defaultear la deuda en pesos. No por nada los argentinos tienen 400 mil millones de dólares en los colchones”.
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