DAMASCO, María Susana,

✝ DAMASCO de SARDI, María Susana, q.e.p.d., falleció el 18 de enero de 2026. - Su marido, hijos y nietos la despiden con profundo amor, y ruegan una oración en su memoria.

✝ DAMASCO de SARDI, María Susana, q.e.p.d., falleció el 18 de enero de 2026. - Su hermana María Cristina Damasco de Curto y familia la despiden con profundo dolor y cariño, y ruegan una oración en su memoria.

