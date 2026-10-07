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DANERI, Susana Noemí,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DANERI de LOS, Susana Noemí, q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Sus hijos Mariano, Federico e Ignacio Los Daneri; sus hijas políticas Mabel, Andrea y Paola; sus nietos Juan Francisco, Agustina, Jazmín, Juanita, Violeta, Nicolás, Joaquín y Martina; sus sobrinas Mariela y Lucía participan con profunda tristeza su fallecimiento, la despiden con amor y ruegan una oración en su memoria. Despediran sus restos el 7 de octubre, a las 14.30 horas, en Jardin de Paz, Pilar.
✝ DANERI, Susana Noemi, 6-10-2026. - ASOFAR y miembros de comisión directiva acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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