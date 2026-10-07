DANERI, Susana Noemí,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DANERI de LOS, Susana Noemí, q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Sus hijos Mariano, Federico e Ignacio Los Daneri; sus hijas políticas Mabel, Andrea y Paola; sus nietos Juan Francisco, Agustina, Jazmín, Juanita, Violeta, Nicolás, Joaquín y Martina; sus sobrinas Mariela y Lucía participan con profunda tristeza su fallecimiento, la despiden con amor y ruegan una oración en su memoria. Despediran sus restos el 7 de octubre, a las 14.30 horas, en Jardin de Paz, Pilar.

✝ DANERI, Susana Noemi, 6-10-2026. - ASOFAR y miembros de comisión directiva acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa