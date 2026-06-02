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DANTUR, Hilda

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DANTUR, Hilda, falleció en la paz del Señor el 31-5-2026. - Gracias por todo el cuidado, la dedicación y el amor con el que me guiaste. Te extrañare mucho. Por siempre serás mi hermanita querida. Ve, Dios te está esperando. Tu hermana.

DANTUR, Hilda q.e.p.d., falleció el 31-5-2026. - Gladys Josefina Dantur, Marta Pulenta de Dantur y toda la familia lamentan el fallecimiento de su querida prima Hilda y acompañan en el dolor a su incondicional hermana Margarita. Honran su huella imborrable como persona, profesional y docente.

DANTUR, Hilda, q.e.p.d. - Oscar, Miguel y Belén, Luis y Malena acompañan con profundo dolor su fallecimiento y despiden con mucho amor a la querida Hilda.

Avisos fúnebres
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