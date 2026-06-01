¿Se conecta primero el celular o el cargador? El error más común

El teléfono celular es una herramienta cotidiana indispensable, pero su carga suele realizarse de forma automatizada y sin cuestionar el método. Muchas personas conectan el equipo a la corriente eléctrica de manera habitual sin saber que este proceso, si se ejecuta mal, provoca un deterioro acelerado de la batería y fallos técnicos. Huawei, la empresa tecnológica, publicó una guía sobre la forma correcta de realizar esta acción para preservar la salud del dispositivo móvil.

El problema principal radica en el riesgo de sobretensión. Iberdrola, compañía de energía española, define este fenómeno como un aumento inesperado del voltaje por encima de los valores habituales o establecidos. Según Huawei, este error ocurre cuando el usuario conecta el cable primero al teléfono y después a la toma de corriente. Esta secuencia genera un impulso eléctrico directo que daña el circuito y reduce la vida útil del aparato.

Es importante utilizar cargadores oficiales para evitar problemas (Foto: Freepik) Mateus Andre

“Si primero se conecta a la toma de pared y luego conecta el teléfono, aunque la sobretensión no se puede eliminar, hasta cierto punto, se puede evitar el contacto directo entre el exceso de corriente y el teléfono”, explicó la firma china.

La multinacional señaló que un indicador claro de este inconveniente es el zumbido que emite el dispositivo al conectarse. Los efectos negativos incluyen la pérdida de datos, el parpadeo intermitente de la pantalla, la congelación del sistema, reinicios constantes y una degradación marcada del rendimiento. El daño afecta tanto a la placa como a los componentes químicos de la batería.

Asimismo, el procedimiento de retiro del cargador también exige cuidado. La empresa advirtió que al desenchufar primero el cargador del teléfono, se genera una corriente instantánea inversa. Esto causa problemas técnicos graves, entre ellos la degradación acelerada del acumulador de energía y el acortamiento de su vida útil. Por esta razón, los expertos recomiendan desconectar primero el cable del teléfono.

El celular se volvió una parte fundamental en la vida de todos (Foto: Freepik)

Finalmente, los fabricantes aconsejaron evitar dejar el celular enchufado durante periodos prolongados una vez que la carga llega al cien por ciento de su capacidad total. Este hábito mantiene el dispositivo bajo tensión innecesaria. La adopción de estos hábitos sencillos durante la rutina diaria garantiza un funcionamiento más estable y prolonga los años de uso del equipo. Seguir estas instrucciones técnicas previene visitas costosas al servicio técnico y mantiene el rendimiento óptimo que el usuario busca obtener desde el primer día de uso de su teléfono celular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA