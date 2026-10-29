1
DARROS, Ita
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DARROS de BALLESTER, Ita, q.e.p.d. - Familia Mignaquy de los Heros despide a Ita con mucho cariño y acompaña a sus hijos con un gran abrazo.
✝ DARROS de BALLESTER, Ita, q.e.p.d. - Ricardo Braida y Marcela Mignaquy e hijos despiden a Ita con mucho cariño y acompañan a los chicos en este triste momento.
✝ DARROS de BALLESTER, Ita, q.e.p.d. - Lucy Rufino de Braida, hijos y nietos despiden a Ita con mucho cariño y acompañan a sus hijos y nietos en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Gerónimo Rulli atajó dos penales, fue el héroe de Manchester City y lo metió en los cuartos de final de la Carabao Cup
- 3
La ONU descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner
- 4
Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes