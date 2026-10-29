DARROS, Ita

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DARROS de BALLESTER, Ita, q.e.p.d. - Familia Mignaquy de los Heros despide a Ita con mucho cariño y acompaña a sus hijos con un gran abrazo.

✝ DARROS de BALLESTER, Ita, q.e.p.d. - Ricardo Braida y Marcela Mignaquy e hijos despiden a Ita con mucho cariño y acompañan a los chicos en este triste momento.

✝ DARROS de BALLESTER, Ita, q.e.p.d. - Lucy Rufino de Braida, hijos y nietos despiden a Ita con mucho cariño y acompañan a sus hijos y nietos en este momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa