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DARROS, Victoria
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DARROS de BALLESTER, Victoria (Ita), q.e.p.d. - Mane y Gustavo Freixas, junto a sus hijos y nietos, despiden a su muy querida tía Ita, recordando tantos lindos momentos compartidos. Acompañan a sus hijos en este momento.
✝ DARROS de BALLESTER, Victoria, (Ita), q.e.p.d. - Felipe Alberto Ballester, sus hijos y nietos despiden a Ita con mucho cariño y acompañan a su familia en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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