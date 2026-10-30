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LA NACION

DARROS, Victoria

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DARROS de BALLESTER, Victoria (Ita), q.e.p.d. - Mane y Gustavo Freixas, junto a sus hijos y nietos, despiden a su muy querida tía Ita, recordando tantos lindos momentos compartidos. Acompañan a sus hijos en este momento.

DARROS de BALLESTER, Victoria, (Ita), q.e.p.d. - Felipe Alberto Ballester, sus hijos y nietos despiden a Ita con mucho cariño y acompañan a su familia en este momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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