LA NACION

DARTIGUELONGUE, Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DARTIGUELONGUE, Carlos, falleció el 1 de junio de 2026. - Te despedimos con todo nuestro amor. Tus hijos, tus yernos, tus nietos y todos tus familiares y amigos.

DARTIGUELONGUE, Carlos. - Hoy lo despedimos a nuestro querido Carlos. Lo recordaremos con inmenso cariño. Descansa en paz. Jorge, Claudia, Paula, Mercedes y Marcos Dartiguelongue.

DARTIGUELONGUE, Carlos, fallecio el 1 de junio de 2026. - Francisco Estupiñán Heredia, señora, hijos, nietos, nueras y yerno, lamentamos la partida de nuestro querido Carlitos. Por la Misericordia de Dios descansa en paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un perro antidrogas se abalanzó sobre el bolsillo de un vicealmirante durante una ceremonia de la Armada
    1

    Un perro antidrogas se abalanzó sobre el bolsillo de un vicealmirante durante una ceremonia de la Armada en Chile

  2. Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026 y tiemblan los apostadores
    2

    Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026 y tiemblan los apostadores

  3. Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar en el Senado el retiro del pliego de Michelli
    3

    Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar en el Senado el retiro del pliego de Michelli

  4. Cuáles son los cambios en el proyecto que se presentará en junio
    4

    Desregulación del mercado inmobiliario: cuáles son los cambios en el proyecto que se presentará en junio