SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DARTIGUELONGUE, Carlos, falleció el 1 de junio de 2026. - Te despedimos con todo nuestro amor. Tus hijos, tus yernos, tus nietos y todos tus familiares y amigos.

✝ DARTIGUELONGUE, Carlos. - Hoy lo despedimos a nuestro querido Carlos. Lo recordaremos con inmenso cariño. Descansa en paz. Jorge, Claudia, Paula, Mercedes y Marcos Dartiguelongue.

✝ DARTIGUELONGUE, Carlos, fallecio el 1 de junio de 2026. - Francisco Estupiñán Heredia, señora, hijos, nietos, nueras y yerno, lamentamos la partida de nuestro querido Carlitos. Por la Misericordia de Dios descansa en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa