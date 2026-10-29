SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DATES, Pedro Juan, falleció el 28-10-2026. - Su mujer Liliana Serralunga Langhi; sus hijos Sofía, Josefina y Pablo Quirno, Acho y Carolina Tiffenberg, Max y Marina Barcia, Iván y Amalia Eyherabide; sus nietos Francisco, Santiago, Elisa y Eugenio Nava, Pablito y Toli, Markie y Clau, Santi y Clari y Fini Quirno, Jazmín, Pedro Juan (n.) y Sol, Beltrán, Felipe, Antonia y Francisca Dates y sus bisnietos Emma, Tete y Félix Quirno y su fiel colaboradora Débora Gutiérrez participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11.30, en el Cementerio Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

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